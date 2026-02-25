Il tentativo di truffa a Torino Parella finisce male | il criminale viene preso a botte e deve scappare

Gazzarra nel tardo pomeriggio di ieri in corso Francia a Torino, all'altezza della stazione della metropolitana Pozzo Strada. Tutto è stato provocato da un truffatore che si è introdotto in un appartamento all'incrocio con strada del Lionetto con l'intento di raggirare una donna. Il criminale non aveva calcolato, però, di trovare anche un uomo nell'appartamento. Quest'ultimo, quando ha capito quali fossero i suoi reali intenti non gliele ha mandate a dire caricandolo di botte e mettendolo in fuga. Il truffatore ha anche perso del sangue. Intanto a causa del trambusto qualcuno ha composto il 112 e sul posto sono intervenute prima gli agenti delle volanti della polizia di Stato e in seconda battuta anche i loro colleghi della squadra mobile, che indagano sull'accaduto, e della squadra scientifica, che si sono dedicati ai reperti dei campioni ematici, con lo scopo di poter risalire all'identità del truffatore. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

