Il tentativo di truffa a Torino Parella finisce male | il criminale viene preso a botte e deve scappare

Gazzarra nel tardo pomeriggio di ieri in corso Francia a Torino, all'altezza della stazione della metropolitana Pozzo Strada. Tutto è stato provocato da un truffatore che si è introdotto in un appartamento all'incrocio con strada del Lionetto con l'intento di raggirare una donna. Il criminale non aveva calcolato, però, di trovare anche un uomo nell'appartamento. Quest'ultimo, quando ha capito quali fossero i suoi reali intenti non gliele ha mandate a dire caricandolo di botte e mettendolo in fuga. Il truffatore ha anche perso del sangue. Intanto a causa del trambusto qualcuno ha composto il 112 e sul posto sono...

Truffa del finto maresciallo. Fugge in treno ma viene preso. Gioielli restituiti alla vittimaVittima della "classica" truffa, in voga in questo periodo in danno di persone anziane, torna in possesso degli ori che le erano stati sottratti.

Come funziona la nuova truffa che colpisce la Brianza e cosa c'entrano i rifiutiCome spiegano dall'amministrazione comunale, il nuovo tentativo di truffa vede i malfattori presentarsi a casa dei cittadini come fossero mandati dal comune di Vimercate o da Cem Ambiente. monzatoday.it

