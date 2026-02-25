Il Teatro in città | il festival di teatro amatoriale a Latina

Da sempre Latina ha avuto una ricca tradizione di teatro amatoriale con intere rassegne organizzate dalla FITA e poi interrotta con la chiusura del Cafaro. La voglia di fare e vedere teatro però è tanto e dunque arriva a Latina la prima edizione de “Il Teatro in Città”, il nuovo festival dedicato al teatro amatoriale. L’iniziativa, realizzata da APS Cantiere dell’Arte in collaborazione con l’Associazione Culturale Teatrale “I SognAttori”, prevede la partecipazione di diverse compagnie teatrali che porteranno in scena spettacoli di vario genere: dalla commedia al teatro contemporaneo, passando per il teatro classico e di ricerca. Un cartellone ricco e variegato, pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Sarà possibile assistere a uno o più spettacoli o sottoscrivere l’abbonamento a 60 euro. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

