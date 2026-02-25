Il suono di una caduta recensione | Premio della Giuria a Cannes 2025 un film affascinante ed ambizioso

La nostra recensione de Il suono di una caduta, film di Mascha Schiliski e vincitore del Premio della Giuria a Cannes 2025: una storia di quattro donne provenienti da epoche diverse. Ambientato in una fattoria nel nord della Germania, Il suono di una caduta racconta le vite intrecciate di quattro donne appartenenti ad epoche diverse. Presentato al Festival di Cannes 2025 e vincitore del Premio della Giuria, il film di Mascha Schiliski si distingue per uno stile ambizioso e sperimentale, con continui salti temporali e scelte visive audaci. La narrazione intreccia passato e presente fino a sovrapporli, creando un effetto quasi spettrale. Temi centrali sono la morte, il lutto, la malattia e la sessualità, affrontata anche nei suoi aspetti più controversi. L’opera privilegia l’analisi psicologica rispetto all’azione, risultando a tratti frammentaria e complessa da seguire. È un film intenso e profondo, affascinante ma non adatto a tutti. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

