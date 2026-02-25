Il Siviglia contro l’Inter deve giocare come Bodo Glimt

2026-02-25 18:03:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Julien Escudé È uno dei migliori giocatori che hanno difeso il maglietta Siviglia. L’ex giocatore francese ha potuto constatarlo con mano in più occasioni come respirare dentro e fuori dal campo da gioco, un derby nella capitale andalusa. Ha trascorso quasi sei anni e mezzo al Nervión, contribuendo a cementare il periodo di maggior successo del club. Questo pomeriggio ha parlato a lungo con i suoi colleghi Radio MARCA Siviglia. ¿ Cosa darebbe Escudé per scendere in campo? domenica prossima? “ Molto Ovviamente, da quello che ho potuto vivere da giocatore emotivamente e goditi la passione di essere un calciatore ma c’è un tempo per tutto e adesso, a 46 anni, vedo che dietro di me ci sono già ragazzi, giovanili, calciatori che Meritano di vivere un derby sivigliano “ha commentato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

