Il sindaco Basile saluta il Consiglio comunale approvato il bilancio

I saluti e gli auguri del sindaco Basile al Consiglio comunale. Ultima seduta alla presenza del primo cittadino che nel finesettimana lascerà Palazzo Zanca. Approvato il bilancio di previsione 2026. Di scena al Comune la seduta straordinaria d'aula dedicata alla manovra finanziaria. La maggioranza di Sud chiama Nord dopo la votazione degli ultimi emendamenti ha detto sì all'intera delibera. Tredici gli esponenti politici a favore su 26, undici gli astenuti. Critiche sono giunte al Bilancio considerato "bloccato" dal partito democratico con Alessandro Russo e Felice Calabrò che hanno votato contro e da Dario Carbone di Fratelli d'Italia. "Volevo solo porgere un saluto e ringraziare ognuno di noi nel ruolo che ha ricoperto. Negli incontri, negli scontri, nelle critiche, a volte forse eccessive.

