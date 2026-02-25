Il sindacato Unarma dai carabinieri di Licciana

La visita della segreteria regionale Unarma ai carabinieri di Licciana deriva dalla volontà di rafforzare il dialogo tra sindacato e forze dell’ordine locali. Durante l’incontro, i rappresentanti hanno ascoltato direttamente le esigenze e le criticità degli agenti, visitando alcune stazioni della zona. La presenza sul territorio mira a migliorare i servizi e a rispondere alle richieste del personale. La delegazione ha anche raccolto spunti utili per future iniziative.

© Lanazione.it - Il sindacato Unarma dai carabinieri di Licciana

La segreteria regionale Unarma – Associazione sindacale carabinieri Toscana ha svolto una visita istituzionale in alcune stazioni dell’Arma operanti in Lunigiana. L’attività ha interessato i comandi di Licciana Nardi, Villafranca e Albiano Magra. La delegazione sindacale ha voluto manifestare vicinanza al personale in servizio, raccogliendo osservazioni e necessità operative, e ribadendo l’impegno nella tutela delle condizioni di lavoro e nel sostegno alla piena efficienza dei presidi territoriali. Durante la tappa alla stazione di Licciana Nardi, la segreteria ha visitato l’istituendo front office di via Montebello, sottolineando il valore di un servizio sempre più accessibile e capace di rafforzare il rapporto di fiducia tra istituzioni e comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it UNARMA plaude ai Carabinieri irpini per l’operazione contro la truffa del “finto nipote”UNARMA esprime apprezzamento ai Carabinieri di Montella per l’operazione contro la truffa del “finto nipote”. L'esplosione della bombola di gas a Burgio, il sindacato carabinieri ringrazia i militari intervenutiQuesta mattina a Burgio, un’esplosione in una casa ha messo in allarme i residenti. Temi più discussi: Il sindacato Unarma dai carabinieri di Licciana; Delegazione Sindacato dei Carabinieri UNARMA ricevuta dal Prefetto di Catanzaro; Unarma incontra il Sindaco di Rieti Sinibaldi: Alloggi per le Forze dell’Ordine, apriamo un tavolo di confronto; UNARMA in visita ufficiale alla Legione Carabinieri Calabria. UNARMA incontra il sindaco di Rieti Sinibaldi: Alloggi per le Forze dell’Ordine, apriamo un tavolo di confrontoNella mattinata del 23 febbraio una delegazione di UNARMA, sindacato rappresentativo dei Carabinieri, composta dal Segretario Generale Nazionale Antonio Nicolosi e dai Segretari Regionali Antonio De P ... rietinvetrina.it Sindacato Carabinieri: il vertice regionale UNARMA ricevuto dal Prefetto di CatanzaroDurante l’incontro il sindacato ha espresso il proprio apprezzamento per la gestione dell’emergenza legata alla bufera Henry ... catanzaroinforma.it Malore in casa, i Carabinieri intervengono e acquistano i farmaci di tasca propria: il plauso di UNARMA Il Segretario Provinciale di Catanzaro del sindacato dei Carabinieri UNARMA, Francesco Masotina, esprime vivo apprezzamento per l’intervento effettu - facebook.com facebook