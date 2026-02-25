Il significato dietro l' abito ' parquet' di Dargen D' Amico e i migliori meme

La prima serata di Sanremo si è conclusa e i social hanno decretato il loro re: Dargen D'Amico. C'è da sottolineare che molti meme hanno riguardato anche Can Yaman, Carlo Conti e Laura Pausini, ma l'abito con fantasia parquet del cantante in gara con la canzone “Ai ai” è stato uno dei più ‘memati’. La testa di Dargen è stata sovrapposta a pavimenti, la sua figura intera è stata ‘stesa’ su un parquet, insomma ce ne sono stati moltissimi. Anche Leroy Merlin, nota catena francese specializzata nel bricolage, fai da te, edilizia etc, ha commentato soddisfatto il look del cantante: “La posa a spina di pesce ti dona molto”. Lo stesso Dargen ci ha ironizzato sopra, ospite di Raio Radio 2 ha detto: “Se mi sdraio, potete camminarmi sopra a piedi nudi”. Anche Arisa ha commentato il look del collega: “Io ho la stessa stylist di Dargen D'Amico, lui era ispirato al parquet e io al lampadario”, il riferimento è al suo abito bianco con inserti di cristalli. 🔗 Leggi su Today.it

