Il Senato approva il dl Ucraina | ora è legge

Con 106 voti favorevoli, 57 contrari e 2 astenuti passa anche al Senato la fiducia posta dal governo al dl Ucraina. Il testo, composto da tre articoli, prevede la proroga fino al 31 dicembre 2026 dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari all'Ucraina e il rinnovo dei permessi di soggiorno di cittadini ucraini e la sicurezza dei giornalisti freelance. La fiducia è stata chiesta sul testo che ieri era stato già approvato alla Camera e che adesso vede la sua conversione definitiva in legge. Nel corso delle dichiarazioni che hanno anticipato il voto, il senatore e capogruppo leghista al Senato Massimiliano Romeo ha detto che "un mancato sostegno all'Ucraina", soprattutto in questa fase, "diminuirebbe il potere contrattuale del popolo ucraino". E non ha mancato di lanciare qualche frecciatina all'ex collega di partito Roberto Vannacci: "Sedersi a un tavolo senza avere il sostegno da parte dei paesi europei sostanzialmente vuol dire farlo in una posizione indebolita, che non avrebbe veramente senso e sarebbe un suicidio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Riforma della Corte dei Conti, il Senato approva la legge: cosa cambia oraIl Senato ha approvato la legge di riforma della Corte dei Conti, segnando una nuova fase nel sistema di controllo sulla responsabilità amministrativa.

Leggi anche: Dl Ucraina, via libera definitivo al Senato con voto di fiducia: è legge

Temi più discussi: In Parlamento; Milleproroghe, via libera della Camera con 154 sì. Stop agli aumenti delle multe stradali; L’Italia ha una legge sui cammini: l’approvazione definitiva al Senato; Romania, il Senato approva due proposte sul gioco d’azzardo: età minima a 21 anni e stop alla pubblicità dalle 6 alle 24.

Il Senato approva il dl Ucraina: ora è leggeCon 106 voti favorevoli, 57 contrari e due astenuti passa la fiducia posta ieri dal governo sul decreto legge per la proroga alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari a Kyiv ... ilfoglio.it

Il Senato approva la fiducia sul ‘Decreto Ucraina’: 106 sì, 57 i voti contrariROMA (ITALPRESS) – Il Senato ha approvato la fiducia posta dal governo sull’approvazione del cosiddetto Decreto Ucraina. Il testo, recante disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione al ... italpress.com

Dopo il sì alla fiducia, la Camera approva il decreto Ucraina che ora passa al Senato. Intanto arriva il via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge sull’immigrazione. Siamo anche alla vigilia del vertice informale dei leader Ue nel castello di Alden Bie - facebook.com facebook