Il ruggito di Disney | Zootropolis 2 è il film di maggior incasso del 2025 e punta ai 2 miliardi

Zootropolis 2 ha riscritto la storia del cinema d’animazione. Il sequel del film Walt Disney Animation, diretto da Jared Bush e Byron Howard, ha ufficialmente superato Un Film Minecraft, diventando il miglior incasso domestico del 2025. Con 424,2 milioni di dollari negli Stati Uniti e un totale globale di 1,85 miliardi. (Fonte: Deadline ) Il successo è stato fulmineo: la pellicola ha raggiunto il traguardo del miliardo in soli 17 giorni, diventando il film d’animazione più veloce di sempre a toccare questa cifra. Nonostante sia disponibile in PVOD (Premium Video on Demand) negli USA dal 27 gennaio, il film è rimasto nella top 10 dei botteghini per 13 settimane consecutive, dimostrando una tenuta straordinaria nelle sale. Tutti i record infranti da Zootropolis 2 Zootropolis 2 non si è limitato a battere il primo capitolo (che nel 2016 si fermò a un miliardo), ma ha stabilito nuovi benchmark per l’intera industria: Miglior debutto globale: 559,5 milioni di dollari nei primi cinque giorni (record assoluto per l’animazione). 🔗 Leggi su Universalmovies.it

