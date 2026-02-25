Il Rizzoli sul tetto del mondo | è l' 11° miglior ospedale

Pubblicato il nuovo ranking di Newsweek e Statista: 41 ospedali italiani tra i migliori al mondo. Bologna protagonista con il primato del Rizzoli e del Sant'Orsola L'edizione 2026 della classifica stilata da Statista e Newsweek evidenzia 41 centri di eccellenza in Italia, con 8 strutture che riescono a entrare nella Top 20 mondiale per le rispettive specialità. Bologna si conferma un polo sanitario di rilievo, non solo per l’Italia ma per l’intera comunità scientifica internazionale, grazie a due strutture storiche: l'Istituto Ortopedico Rizzoli, la vera star del ranking. Si posiziona all'11° posto mondiale in Ortopedia, confermandosi come il primo centro italiano assoluto in questa disciplina. Il Policlinico Sant'Orsola-Malpighi si distingue per la sua natura multidisciplinare di alto livello. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Leggi anche:

Savino del Bene Volley sul tetto del mondo: conquista il mondiale per club

Sul tetto del mondo, ma senza ’casa’. Savino del Bene e il nodo palazzetto