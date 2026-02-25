Il ricordo di quando Umberto Eco ci giocò un ultimo scherzo da teatrante nato qual era

Ricordo benissimo quel pomeriggio di dieci anni fa (era il 19 marzo 2016 per l’esattezza), in cui ci eravamo dati appuntamento a Bologna, a un mese dalla sua scomparsa, colleghi, collaboratori, allievi o semplicemente amici di Umberto Eco, per un ricordo collettivo. Non era ancora iniziata la girandola degli interventi quando qualcuno, forse Anna Maria Lorusso, ci comunicò che fra le ultime volontà del grande semiologo c’era anche quella di vietare ogni manifestazione pubblica su di lui per dieci anni. Dieci anni!? E adesso che facciamo? Ricordo la sorpresa, anche il rammarico, ma alla fine a prevalere fu la serena accettazione del fatto che Eco ci aveva giocato un ultimo scherzo, con un autentico coup de théâtre, da teatrante nato qual era, anche se riluttante (come spiegherò tra poco). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche:

Dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco: al via la maratona globale “Eco Eco Eco”

Con Umberto Eco ho studiato e trascorso molti anni: c’è una cosa in particolare che ricordo di lui

Temi più discussi: Alice D’Amato e il ricordo di quando dopo l’Oro è arrivata la depressione post olimpica. Ma ora ho ripreso a sognare; Blog | Con Umberto Eco ho studiato e trascorso molti anni: c'è una cosa in particolare che ricordo di lui; IL RICORDO SOTTOVOCE DI LECCE: QUANDO IL MANIFESTO DIVENTA INVISIBILE; In ricordo di Hansjörg Auer: l'autobiografia umana di un talento eccezionale.

Alice D’Amato e il ricordo di quando «dopo l’Oro è arrivata la depressione post olimpica. Ma ora ho ripreso a sognare»La campionessa della ginnastica artistica italiana è ambassador della seconda edizione di Sogna e credici fino alle stelle, il progetto educativo di Pan di Stelle dedicato ai bambini delle primarie it ... vanityfair.it

Diocesi: mons. Moraglia (Venezia), quando si perde il senso di Dio tutto viene meno. Il ricordo di Alberto TrentiniIl Natale, con l’incarnazione dell’Unigenito Figlio di Dio, ci rende uomini incontrando l’uomo-Gesù. Lo ha affermato il patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia, nel saluto pronunciato ieri ... agensir.it

Una controversa (e citatissima!) pronunciata da Umberto Eco durante una lectio magistralis all'Università di Torino nel 2015, in occasione del conferimento di una laurea honoris causa. Qual è l'occasione più recente in cui lo avete pensato pure voi - facebook.com facebook

Ieri ho ricordato Umberto Eco, anche in Consiglio comunale. Ci ha insegnato che la cultura non è un ornamento, ma una condizione della democrazia. Il suo lascito è una responsabilità: sapere pubblico, accessibile, libero. La sua eredità non chiede nostalgia x.com