Il regista Vincenzo Marra e il film L’equilibrio per il ciclo Belli & Dannati allo Spazio Scena il 27 febbraio

BELLI&DANNATI Secondo appuntamento del ciclo di riscoperta del cinema italiano contemporaneo L’EQUILIBRIO (2017) di Vincenzo Marra Ne parlerà il regista, in dialogo con Boris Sollazzo Venerdì 27 febbraio – Ore 18:30 Spazio Scena Via degli Orti d’Alibert 2, Roma Ingresso libero Il ciclo Belli&Dannati prosegue venerdì 27 febbraio alle ore 18:30, sempre allo Spazio Scena, con un nuovo appuntamento dedicato a un’opera di grande rigore morale: L’equilibrio (2017) di Vincenzo Marra, presentato in concorso alle Giornate degli Autori della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Un film che, nonostante il passaggio veneziano e i riconoscimenti ottenuti, non ha trovato la visibilità che meritava nel circuito distributivo. Prima della proiezione, il regista dialogherà con Boris Sollazzo, curatore della rassegna promossa dalla Scuola Volonté, con l’obiettivo di riportare in sala film italiani recenti capaci di interrogare il presente con sguardo originale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

