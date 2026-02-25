Davide Livermore ha raccontato che il suo legame con Pisa nasce dalla storia della famiglia, che si trasferì dal sud dell’Inghilterra verso la fine dell’Ottocento per lavorare nel settore ippico. La sua passione per la città si mescola all’amore per la cultura e le radici pisane. Livermore descrive con affetto la mentalità locale, definendola “cattiveria” che spesso allontana anche il mare. La sua connessione con Pisa si riflette in ogni sua opera teatrale.

Davide Livermore, che rapporto la lega a Pisa? "La meravigliosa storia della mia famiglia. Sono pisano da parte di babbo, originario di una di quelle famiglie che a fine ’800 partirono dal sud dell’Inghilterra legate al mondo dell’ippica. E Robert Livermore, mio trisnonno, quando venne in Barbaricina, era già fantino e poi ebbe figli e nipoti fantini". Un mondo di pionieri. "Veri artisti. Artisti dei cavalli, perché il nome cavallari non mi è mai piaciuto: oggi è associato erroneamente solo e soltanto alle scommesse. Ma ciò è molto limitativo e non racconta invece tutto il contesto stupendo". Mezzo torinese, mezzo pisano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Allegri non fa sconti: “Il Milan ha i punti che merita, ora servono equilibrio e cattiveria”Alla vigilia di Como-Milan, Massimiliano Allegri sottolinea l'importanza di mantenere equilibrio e determinazione.

Pisa Summer Knights accende il cuore dell'estate pisana in piazza dei CavalieriLa piazza dei Cavalieri si anima con l’arrivo di Pisa Summer Knights, la rassegna estiva che quest’anno il Comune ha deciso di anticipare.

Argomenti discussi: Il regista della Pisa perduta: Amo la cattiveria pisana che fa allontanare pure il mare; La Sapienza di Pisa, cuore dell’università; Dacia, vita mia. L’intervista alla regista Izumi Chiaraluce; Pisa, presentazione di The turn of the screw il 24 febbraio.

Non mancate! Stasera, giovedì 19 febbraio al Cinema Arsenale, alle ore 20,30 sarà proiettato il film ‘ Dove siamo ‘ di Emma Onesti. Sarà presente la regista, il dottor Antonio Narzisi della Fondazione Stella Maris ed alcuni rappresentanti di Autismo Pisa. - facebook.com facebook