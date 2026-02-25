Il quartiere di Monza dove l' 80% dei negozi ha abbassato la saracinesca

Saracinesche abbassate, per sempre. Un dramma che ormai da anni sta dilaniando il commercio monzese. Non solo in centro dove, proprio negli ultimi mesi, c’è stata una mattanza di negozi che hanno cessato l'attività, alcuni anche storici. Un problema che riguarda anche la periferia dove i negozi di vicinato diventano un presidio sociale, oltre che il luogo dove andare a fare la spesa. A San Fruttuoso la situazione è drammatica: nella parte storica del quartiere più dell’80% delle attività commerciali ha cessato l’attività. A denunciare il problema è il Comitato San Fruttuoso che chiede un intervento di rilancio del quartiere, non solo da un punto di vista economico. Quello che prima era un vero e proprio “paese”, con negozi e botteghe, adesso vede quelle vetrine e quelle luci spegnersi. Perdendo anche una parte della sua storia e della tradizione. Ma questo non è l’unico problema. Sono altre le criticità che il Comitato San Fruttuoso ha mappato all’interno del quartiere. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

"Vi spiego perché a Monza continuano a chiudere i negozi e che cosa devono fare i commercianti per non abbassare la saracinesca"

