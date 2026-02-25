Il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Il prezzo di benzina, diesel e gpl aumenta a causa dei rincari delle materie prime sui mercati internazionali. Questa mattina, le stazioni di molte città registrano un incremento di circa 2 centesimi al litro rispetto a ieri. I consumatori notano già le differenze sulla pompa, con alcune aree più colpite di altre. Le variazioni riguardano sia le grandi città sia le zone rurali, dove i prezzi si aggiornano più lentamente. I dati aggiornati sono disponibili nelle prossime ore.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.698 per la benzina, 1.629 per il diesel, 0.709 per il gpl, 1.444 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 25 febbraio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.