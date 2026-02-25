Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) rappresenta il riferimento principale per il mercato elettrico italiano. Oggi, 25 Febbraio 2026, il valore medio del PUN si attesta a 0,144 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente, il prezzo minimo registrato è stato di 0,092 €kWh (alle ore 12), mentre il massimo ha raggiunto 0,131 €kWh (alle ore 19). Le ore più economiche per il consumo di energia sono state quelle centrali della giornata (dalle 12:00 alle 15:00), mentre il picco di costo si è verificato in fascia serale, tra le 19:00 e le 21:00. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 25022026 0,144 -0,040 24022026 0,110 +0,005 23022026 0,105 +0,019 22022026 0,086 -0,012 21022026 0,098 -0,010 20022026 0,108 -0,004 19022026 0,112 -0,001 18022026 0,113 +0,010 17022026 0,103 +0,011 16022026 0,092 -0,018 15022026 0,110 +0,015 14022026 0,095 -0,013 13022026 0,108 -0,006 12022026 0,115 -0,006 11022026 0,121 +0,002 10022026 0,119 -0,009 09022026 0,128 +0,009 08022026 0,119 -0,021 07022026 0,140 +0,023 06022026 0,117 -0,014 05022026 0,131 +0,003 04022026 0,128 -0,003 03022026 0,131 +0,025 02022026 0,106 -0,003 01022026 0,109 -0,001 31012026 0,110 +0,004 30012026 0,106 -0,003 29012026 0,109 +0,002 28012026 0,107 -0,003 27012026 0,110 +0,002 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Febbraio 2026 0,115 Gennaio 2026 0,133 Dicembre 2025 0,115 Novembre 2025 0,117 Ottobre 2025 0,111 Settembre 2025 0,109 Agosto 2025 0,109 Luglio 2025 0,113 Giugno 2025 0,112 Maggio 2025 0,094 Aprile 2025 0,100 Marzo 2025 0,121 Febbraio 2025 0,138 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

