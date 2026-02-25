il poliziotto chiede scusa ho tradito le altre divise

Un poliziotto ammette di aver tradito le altre divise, confessando di aver nascosto una pistola finta nel bagaglio che aveva chiesto a un collega di portare. La causa di questa confessione deriva dalla scoperta di un'irregolarità durante un'indagine. Il collega sapeva cosa c'era nella valigia e non ha fatto nulla per impedirlo. La pistola finta è stata poi collocata accanto al corpo di Mansouri, creando un elemento di mistero.

"Il collega sapeva cosa c'era nella valigia che gli ho detto di portarmi. Sapeva che c'era la pistola finta che poi ho messo accanto al corpo di Mansouri". Per il poliziotto Carmelo Cinturrino, in carcere per omicidio volontario, ieri mattina è il momento di passare dalle bugie, accastellate per un mese per depistare le indagini, alla verità. E tra le verità che mette a verbale c'è quella che allarga a dismisura l'inchiesta che la Procura di Milano sta portando avanti: perché Cinturrino dice di non avere agito da solo, chiama in causa il poliziotto che era con lui, un altro dei "duri" della squadra investigativa del commissariato Mecenate: dove per anni il "metodo Cinturrino" era noto a tutti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Carmelo Cinturrino adesso è triste e pentito: “Chiedo scusa a tutte le divise e per aver tradito la fiducia dei cittadini”. Il sindacato Sap restituisce le offerte della raccolta fondiCarmelo Cinturrino, assistente capo di polizia, si sente profondamente addolorato e si scusa con le forze dell’ordine e i cittadini per aver sparato e ucciso un sospetto nel bosco di Rogoredo.

