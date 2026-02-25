Ieri 24 febbraio i carabinieri della stazione di Conselve in via Vivaldi a Cartura hanno messo le manette ai polsi ad un marocchino di 19 anni. Sequestrate dosi di cocaina e di hashish. L'attività dopo alcune segnalazioni dei residenti Ennesima operazione antidroga messa a segno dai carabinieri della Compagnia di Abano. I militari dell'Arma della stazione di Conselve, nello specifico, a conclusione di una rapida attività d’indagine, hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino marocchino di 19 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per reati specifici, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nella tarda serata di ieri 24 febbraio, i militari hanno condotto un’operazione mirata a Cartura, in via Vivaldi, nei pressi di un noto locale kebab della zona. L'intervento è scaturito a seguito di numerose segnalazioni pervenute dai residenti, i quali hanno espresso forte preoccupazione per i movimenti sospetti di un giovane, presumibilmente dedito all'attività di spaccio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Occupano un appartamento privato. Lo trasformano in una base di spaccioDue giovani tunisini sono finiti davanti al giudice dopo aver occupato un appartamento e trasformato la casa in una base di spaccio.

Blitz antidroga nel quartiere San Leone: scoperta in casa di un giovane una mini-base per lo spaccioNella zona di San Leone, la polizia ha condotto un intervento mirato per contrastare lo spaccio di droga.

Temi più discussi: Il plateatico di un negozio di kebab come base per lo spaccio; Ristoratori: Niente plateatici per gli eventi olimpici, ma il mondo vedrà la bellezza di Verona; Dai banchi del pesce a polo culturale: l’ex Mercato Ittico di Porta Palazzo cambia pelle; L’impresa di Carnevale.

Il plateatico di un negozio di kebab come base per lo spaccioIeri 24 febbraio i carabinieri della stazione di Conselve in via Vivaldi a Cartura hanno messo le manette ai polsi ad un marocchino di 19 anni. Sequestrate dosi di cocaina e di hashish. L'attività dop ... padovaoggi.it

Verona, autobus di linea si schianta contro il plateatico di un ristorante: nessun feritoPaura all’alba a Verona, dove l’autista di un autobus di linea ha perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi contro il plateatico di un ristorante in via Largo Pasubio. L’incidente è avvenuto ... rainews.it

PRIMO GIORNO DEL BISTEKA Luca del Bisteka ha scelto il 14 febbraio per riaprire il negozio dopo il restyling, per accontentare tutti gli "innamorati" della carne. La clientela aveva proprio nostalgia e ha riempito il negozio in paziente attesa del proprio turno p - facebook.com facebook