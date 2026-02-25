Il plateatico di un negozio di kebab come base per lo spaccio

Ieri 24 febbraio i carabinieri della stazione di Conselve in via Vivaldi a Cartura hanno messo le manette ai polsi ad un marocchino di 19 anni. Sequestrate dosi di cocaina e di hashish. L'attività dopo alcune segnalazioni dei residenti Ennesima operazione antidroga messa a segno dai carabinieri della Compagnia di Abano. I militari dell'Arma della stazione di Conselve, nello specifico, a conclusione di una rapida attività d’indagine, hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino marocchino di 19 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per reati specifici, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nella tarda serata di ieri 24 febbraio, i militari hanno condotto un’operazione mirata a Cartura, in via Vivaldi, nei pressi di un noto locale kebab della zona. L'intervento è scaturito a seguito di numerose segnalazioni pervenute dai residenti, i quali hanno espresso forte preoccupazione per i movimenti sospetti di un giovane, presumibilmente dedito all'attività di spaccio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

