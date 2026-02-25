Il piano per l' A4 ottiene l' approvazione del Mit Record di 54 milioni di transiti nel 2025

Autostrade Alto Adriatico prevede cantieri per 1,895 miliardi di euro fino al 2053, tra cui la terza corsia tra San Donà e Portogruaro Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha dato il via libera al piano economico finanziario di Autostrade Alto Adriatico, che prevede quasi 2 miliardi di euro per le opere fino al 2053. In precedenza, a dicembre, il piano aveva ottenuto il parere favorevole dell’Autorità di regolazione dei trasporti e ora, per l'approvazione definitiva, manca un ultimo passaggio al Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica). L'iter permetterà di avviare tutti i cantieri previsti. Il più importante è la terza corsia della A4, sia nel tratto veneto di 25 km tra San Donà e Portogruaro - già aggiudicato con un investimento di 870 milioni di euro, il più grande mai affrontato dalla Concessionaria - sia in quello friulano di 12 km tra Palmanova e Villesse. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

