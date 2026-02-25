Il pestone di Lookman il rigore su Nkunku e | i 9 casi che fanno infuriare il Milan e i tifosi

Il mondo rossonero è in subbuglio e no, Max Allegri non avrebbe decisamente voluto ritrovarsi in queste condizioni con marzo - mese-chiave da lui citato più volte - alle porte. Un unico punto messo insieme nelle ultime due uscite di campionato ha inflitto al Milan un rallentamento fatale per le ambizioni scudetto e, al tempo stesso, ha diviso il popolo milanista: c'è chi punta il dito soprattutto sulle problematiche tattiche e chi mette in fila tutti i torti arbitrali, presunti o conclamati che siano. Torti che, nelle riflessioni di chi li sottolinea, corrispondono a svariati punti mancanti all'appello. Il faldone è corposo, tanto da indurre il club rossonero a esprimere le proprie rimostranze all'Aia dopo la partita col Como: qui abbiamo selezionato gli episodi più controversi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

