Il passaporto non basta più per entrare in Gran Bretagna serve l’autorizzazione elettronica digitale E da oggi termina il periodo di tolleranza | chi è senza non entra

I l modo di viaggiare verso Londra e le altre città britanniche cambia radicalmente per i cittadini italiani ed europei. Con il completamento delle procedure post-Brexit, il Regno Unito ha introdotto un sistema di controllo digitale più stringente che manda definitivamente in pensione la vecchia abitudine di viaggiare con la sola carta d’identità. Il protagonista di questa piccola rivoluzione si chiama Eta, Electronic Travel Authorisation, Autorizzazione Elettronica di Viaggio. La regola è in vigore da aprile, ma finora la misura non è stata applicata in modo rigoroso per dare il tempo ai visitatori di adeguarsi al nuovo requisito. A partire da oggi, invece, il possesso dell’autorizzazione sarà, fa sapere l’ambasciata italiana a Londra, strettamente obbligatorio. Com’era Londra nel 1943? Le immagini a colori di Piccadilly Circus X L’Eta per andare a Londra: da oggi senza non si entra. Per capire di cosa si tratta basta pensare agli Stati Uniti: infatti, l’Eta altro non è che un permesso digitale obbligatorio che deve essere ottenuto prima di mettersi in viaggio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

ITALBASEKT - Azzurri in campo venerdì a Newcastle contro la Gran Bretagna, coach Banchi avrà a disposizione i 4 Virtus (Niang, Ferrari, Diouf e Akele) oltre ai 3 Olimpia (Mannion, Tonut, Flaccadori). Per il match di ritorno a Livorno saranno disponibili anc

