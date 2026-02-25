Il Parco del Pineto il borgo dei fornaciari e la Piccola Russia

Torna a grande richiesta la grande esplorazione *naturalurbanoletteraria* tra canyon di argilla, sugherete, antiche fornaci e la “Piccola Russia”, una passeggiata adatta a tutti in un'area verde semisconosciuta ma davvero a due passi dal centro della città!L'Associazione Librotrekking Campareconipiedi invita tutte e tutti a partecipare alla scoperta della “valle dell'Inferno”, antico toponimo di Valle Aurelia associato nella memoria popolare al fumo nero delle tante fornaci che vennero costruite verso la fine dell'Ottocento in questa lunga valle, stretta fra colline d'argilla.Tra i palazzi, le villette e il centro commerciale, il gruppo andrà a scoprire quel che rimane della “piccola Russia”, così definita nientemeno che da Lenin, e l'attuale assetto di una zona di Roma che custodisce la memoria di un passato glorioso.Il patrimonio arboreo di questo grande polmone verde della nostra città è una quercia davvero particolare, la sughera, che spesso, per incuria o per dolo, patisce qualche incendio, ma si parlerà anche di spazi pubblici e di cittadinanza, osservando la cupola di San Pietro da una prospettiva davvero insolita!Nelle pause sarà protagonista il libro “Lo stradone”, che racconta la storia di questo pezzo di Roma tra cinismo, ironia e malinconia. 🔗 Leggi su Romatoday.it

