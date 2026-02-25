Il pappagallo Gigi vola via | l’intero quartiere diffonde la sua canzone preferita per salvarlo e lo trovano

Ad Avignone, nel cuore della Provenza, un intero quartiere ha trattenuto il fiato per giorni. Gigi, una femmina di pappagallo, era volata via dalla casa di Cynthia, la persona con cui viveva. Non era solo un animale domestico: per lei era presenza quotidiana, affetto, abitudini condivise. Un legame costruito giorno dopo giorno. Sono partiti subito gli appelli sui social, i volantini, le ricerche porta a porta. I vicini si sono organizzati, hanno perlustrato strade e giardini, ma di Gigi nessuna traccia. Più passavano le ore, più cresceva l’ansia. La svolta è arrivata con un’idea semplice e geniale: usare come richiamo la sua canzone preferita, Alexandrie Alexandra di Claude François. La musica è stata diffusa a tutto volume tra le vie del quartiere, trasformando la zona in una specie di palcoscenico a cielo aperto. 🔗 Leggi su Cultweb.it

