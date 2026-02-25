Il nostro dibattito alla Leopolda imparziale serio e qualificato

Il dibattito alla Leopolda ha messo in luce le sfide pratiche della giustizia, causate da ritardi e inefficienze nel sistema. Gli interventi di esperti e rappresentanti politici hanno evidenziato come la riforma possa migliorare l’efficienza delle aule giudiziarie e ridurre i tempi dei processi. La discussione si è concentrata su soluzioni concrete per rendere la giustizia più vicina alle persone. La discussione prosegue con l’obiettivo di trovare risposte pratiche alle criticità attuali.

© Lanazione.it - "Il nostro dibattito alla Leopolda imparziale, serio e qualificato"

La giustizia non come teoria, ma come esperienza concreta. E’ il taglio dell’incontro alla Stazione Leopolda, promosso da Forza Italia e comitato " Cittadini per il Sì-Cambiamo InSIeme ", dedicato al referendum costituzionale sulla giustizia, e al quale sono intervenuti il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, il viceministro della Giustizia, Paolo Sisto, la vicesegretaria di Forza Italia, Deborah Bergamini, la docente di diritto costituzionale Elisabetta Catelani, il magistrato Jacqueline Monica Magi, il viceprocuratore Simone Grisenti e l’avvocato cassazionista Eros Baldini. "Quando si parla di giustizia – ha detto Lorenzo Paladini, segretario provinciale di Forza Italia - si parla di libertà, garanzie, rapporti tra i poteri dello stato. 🔗 Leggi su Lanazione.it Come può uno scoglio arginare il mare? Il Salento merita un dibattito serioIl crollo dell’arco “ti lu pepe” a Torre Sant’Andrea, avvenuto a causa delle forti mareggiate, ha acceso un acceso dibattito tra chi attribuisce la responsabilità ai cambiamenti climatici e chi invece cerca di difendere le cause naturali. La separazione delle carriere merita un dibattito serio, non strumentalizzazioni politiche.La presidente della Corte d’Appello di Catanzaro, Concettina Epifanio, chiede di mettere da parte le rivalità politiche sulla riforma delle carriere dei magistrati. Temi più discussi: Il nostro dibattito alla Leopolda imparziale, serio e qualificato; Il dibattito sulla spesa sanitaria in Italia; Parte il lavoro de Centro UE per resilienza democratica; Stefano Cesarotti (Fdi Frascati) Il nostro dibattito per dire Si al Referendum. Il nostro dibattito. I candidati pistoiesi si sfidano a viso aperto: Le priorità della cittàdi Linda MeoniPISTOIASul tavolo c’è tutto, ovvero l’occasione di accendere le luci su Pistoia dove si decide, a Firenze, perché la nostra città abbia voce già dal 14 ottobre quando lo scacchiere ... lanazione.it Bonaccini ai riformisti: Deleterio il dibattito alla vigilia delle elezioniMa i malumori sono troppi, impossibile ignorarli. Tanto più dopo la precisazione di Lorenzo Guerini, da sempre contrario alla gestione collateralista inaugurata dall’ex governatore emiliano. «Abbiamo ... repubblica.it Da domani potrete seguire la Sveglia di Bobo @bobogiac anche in formato video sul sito di Radio Leopolda e sul nostro canale YouTube! Appuntamento fisso ogni mattina, dal lunedì al venerdì - dalle 7:30 alle 8:30, per un’analisi dei principali temi politici x.com Radio Leopolda. . In diretta dalla Camera dei Deputati la dichiarazione di voto di Mauro Del Barba sull'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati. - facebook.com facebook