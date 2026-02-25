Il musicista salentino Silvio Maria Cantoro ospite di Casa Sanremo

Venerdì 27 febbraio, nella settimana del Festival della canzone italiana, il bassista presenterà il suo "Storie di Musica e intagli di Parole" nella rassegna dedicata ai libri Casa Sanremo Writers SANREMO - Venerdì 27 febbraio, nella settimana del Festival della canzone italiana, il bassista presenterà il suo "Storie di Musica e intagli di Parole" nella rassegna dedicata ai libri Casa Sanremo Writers. Venerdì 27 febbraio, alle 11, il musicista presenterà il suo ultimo libro "Storie di Musica e intagli di Parole" al Palafiori di Sanremo nell’ambito della rassegna dedicata ai libri Casa Sanremo Writers. Strutturato come un disco in vinile, con i capitoli che diventano tracce, il volume esplora le "scintille creative" che hanno dato vita ai più grandi capolavori musicali italiani e internazionali. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

