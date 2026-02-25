Il museo archeologico Avanti con la terza sala | Qui una visita è d’obbligo

Il progetto di ampliamento al Museo Archeologico ha causato un aumento delle attività di cantiere nella zona. I lavori per la nuova terza sala stanno procedendo rapidamente, con l’obiettivo di migliorare gli spazi espositivi e accogliere più reperti. Gli operai stanno installando arredi e strutture per rendere la sala pronta a ospitare i visitatori. La conclusione dei lavori è prevista nelle prossime settimane, aprendo nuove opportunità di scoperta.

Avanti tutta con i lavori per realizzare la nuova terza sala che sta per nascere al Museo Archeologico di Torre di Palme, uno spazio che amplierà la struttura esistente, cui si aggiungeranno gli arredi e tutto ciò che sarà necessario per rendere al meglio la sua funzione espositiva. Andrà a completare il plesso museale voluto dall’amministrazione e aperto nell’aprile del 2019, che ospita reperti delle tombe di epoca picena rinvenute in contrada Cugnolo, grazie agli scavi svolti nel 2016 e 2017 dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche con il sostegno della Edison E&P Spa nei pressi della frazione nel versante sud del borgo, a dimostrazione dell’importanza dell’abitato piceno e degli usi ed i costumi di questa importante popolazione che abitò la zona fermana prima della colonizzazione romana avvenuta nel 264 a. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le Aquile e Sybaris Tropicale ripuliscono il Museo dopo l’alluvione: intervento coordinato dal COCL’intervento dei volontari al Museo Archeologico di Sibari dopo l’alluvione del 21 febbraio: pulizia di rampa, scantinato e gradoni esterni con idropulitrice e attrezzature dedicate ... ecodellojonio.it

