Il mercato dell' auto parte in retro | immatricolazioni giù del 3,9% e Pechino inizia la rimonta

Nicolò Filippucci: “Sono un giovane boomer, uso poco i social. Ma sogno un duetto con Giorgia” Rispetto a gennaio 2025 in Unione europea si sono lasciate per strada 32mila nuove registrazioni. Stellantis cresce, Volkswagen è in sofferenza. L'elettrico conquista spazio e Byd fa un pieno a tre cifre a inizio anno A gennaio 2026 le immatricolazioni di auto nuove nell'Ue sono diminuite del 3,9 per cento rispetto a un anno fa: meno 32.320 nuove registrazioni sul primo mese del 2025. Lo confermano gli ultimi dati pubblicati dall'Associazione europea dei costruttori di automobili (Acea). Nell'area Ue-Efta-Uk le immatricolazioni sono state 961.382 (-21,6 per cento su gennaio del 2019). Se il gruppo Stellantis riesce a difendersi, +9,1 per cento in Ue, tutti gli altri gruppi arretrano mentre i cinesi di Byd volano. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche:

Padova, mercato dell’auto: a gennaio calano le immatricolazioni

Mercato auto Europa, a novembre immatricolazioni in aumento del 2,4%

Temi più discussi: Mercato dell’auto in Europa: gennaio da -3,9%. Crescono le elettriche; Il mercato dell'auto frena sul nuovo ma vola sull'usato, l'ibrido e le rate lunghe salvano il settore nel 2025; Unrae, il mercato dell’auto usata nel 2025 chiude in crescita del 2,9%; Crisi del mercato dell’auto in Ticino.

Mercato auto usate 2025: boom in Italia, oltre 5,5 milioni di passaggi di proprietàIl mercato dell’auto usata in Italia archivia il 2025 con una crescita complessiva del 2,9%, grazie a un deciso aumento dei trasferimenti di proprietà, a un rapporto usato/nuovo che sale a 2,1 e a una ... automoto.it

Mercato auto Europa a gennaio 2026: vendite e dati sulle immatricolazioniMercato auto Europa gennaio 2026, vendite auto elettriche e ibride, dati dei principali costruttori e modelli più richiesti. newsauto.it

Le auto cinesi puntano al mercato Usa tra dazi, sicurezza tecnologica e nuove alleanze industriali. Gli Stati Uniti valutano se aprire alla produzione cinese sul proprio territorio, mentre il Canada diventa il possibile ponte strategico tra Washington e Pechino. Ec - facebook.com facebook

E siamo a sei Il #mercato asiatico riconosce nuovamente l'eccellenza professionale friulana nel settore della #tutela brevettuale Glp ha ricevuto a Pechino il premio come "Oustanding International IP Service Team" via Il Friuli Business x.com