Il maxi impianto a biometano di Concordia segna un punto al Tar bocciate le condizioni sospensive di Arpae

Il Tar ha respinto le condizioni sospensive richieste da Arpae per il maxi impianto a biometano di Concordia, che punta a trasformare biomasse vegetali e sottoprodotti in energia. La decisione deriva dal fatto che le richieste di sospensiva sono considerate infondate, portando a un ulteriore passo avanti nel progetto. La questione riguarda anche le autorizzazioni ambientali necessarie per avviare i lavori. Ora si attende la prossima fase del procedimento.

I giudici amministrativi hanno accolto parzialmente i ricorsi della società Apis. L'Autorizzazione Unica non può essere bloccata in attesa di accordi futuri sulla viabilità. Ora l'Agenzia regionale dovrà prendere una decisione definitiva Arriva un nuovo snodo cruciale nella complessa vicenda legata al progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano da biomasse vegetali e sottoprodotti nel territorio di Concordia sulla Secchia. Il progetto, presentato ormai alcuni anni fa per l'area di via Dugale Secondo, prevede un insediamento su un'aria di oltre 100mila mq, ad opera della bolzanina Apis.