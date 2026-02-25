Il lungo discorso di Trump sullo Stato dell' Unione | L' Iran ha missili in grado di colpire l' Europa

Il discorso sullo Stato dell’Unione pronunciato questa notte da Donald Trump ha segnato un punto di rottura, non solo per la durata record di 1 ora e 48 minuti — superando il primato di Bill Clinton — ma per i toni di una retorica che ha alternato il trionfalismo economico a un durissimo scontro frontale con le opposizioni e le istituzioni. Definendo l'attuale fase come una nuova «età dell'oro», il tycoon ha rivendicato una trasformazione epocale del Paese, parlando direttamente a una base elettorale che vede in lui l'unico baluardo contro un sistema definito «corrotto e truccato». Uno dei passaggi più attesi era il primo faccia a faccia tra il Presidente è i giudici della Corte Suprema, fresca della recente bocciatura dei dazi voluti dal Tycoon. Con quattro giudici seduti in prima fila, Trump non ha risparmiato critiche alla Corte Suprema per la recente sentenza, definendola «un’infelice decisione» che però, a suo dire, non fermerà la sua agenda protezionista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il discorso di Trump sullo Stato dell’Unione: “Stop ai dazi decisione infelice. L’Iran ha missili in grado di colpire l’Europa e gli Usa”Donald Trump ha pronunciato un discorso sullo Stato dell’Unione in cui ha criticato la decisione di imporre dazi commerciali, definendola “infelice”.

Trump show al Congresso per il discorso sullo Stato dell’Unione: “Età dell’oro”, minacce all’Iran e stoccate ai dem nel discorso più lungo di sempreDonald Trump ha attirato l’attenzione entrando nel Congresso con un atteggiamento sicuro, mentre alcuni presenti lo hanno applaudito e altri fischiato.

Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste

Temi più discussi: Il discorso di Trump sullo stato dell’Unione: L’America è tornata, questa è l’età dell’oro; Trump, il discorso più lungo per provare a convincere gli americani delusi; Trump, discorso sullo stato dell'Unione al Congresso Usa: Su dazi decisione infelice; Trump, lungo discorso sullo Stato dell'Unione Il nostro Paese è tornato.

Trump, il discorso più lungo per provare a convincere gli americani delusiAttacchi ai democratici, minacce all'Iran e soprattutto difesa del lavoro fatto sull'economia, tema su cui il presidente americano sta perdendo terreno ... avvenire.it

Il discorso di Trump sullo Stato dell’Unione: Stop ai dazi decisione infelice. L’Iran ha missili in grado di colpire l’Europa e gli UsaNel suo discorso più lungo, Trump difende i dazi bocciati dalla Corte Suprema e accusa l'Iran di sviluppare missili che minacciano USA ed Europa ... ilfattoquotidiano.it

Trump celebra le sue politiche nel discorso sullo Stato dell'Unione, il più lungo mai pronunciato: "Il nostro futuro più glorioso che mai". Link nei commenti - facebook.com facebook

Davanti a un turbolento Congresso a camere riunite, il presidente Usa Donald Trump ha pronunciato il discorso più lungo di sempre sullo Stato dell'Unione, tra standing ovation dei repubblicani e proteste dei democratici x.com