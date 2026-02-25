Il Giudizio Universale di Michelangelo è a rischio? Gli esperti chiariscono | È ricoperto da una patina bianca il restauro riporterà alla luce i colori originali

25 feb 2026
Il “Giudizio Universale” di Michelangelo è a rischio. Come riporta Il Messaggero, gli esperti stanno studiando la patina che ricopre l’affresco per definirne l’origine. Nel corso degli anni, il monitoraggio della pellicola pittorica è stato costante. Tra le mura del Vaticano è risuonato l’allarme e lo Stato Pontificio è corso ai ripari per contrastare i meccanismi di produzione della patina. Grazie a una serie di analisi scientifiche approfondite, gli esperti hanno individuato la molecola che sta alla base della sostanza che ricopre l’opera: si tratta di lattato di calcio, un sale stratificato che si è poggiato sulla superficie più esterna della pittura. Il lattato di calcio è solubile all’acqua, una caratteristica che rende facile la rimozione e permette ai restauratori di interagire minimamente con i pigmenti sottostanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

