Il Giudizio Universale di Michelangelo è a rischio? Gli esperti chiariscono | È ricoperto da una patina bianca il restauro riporterà alla luce i colori originali

Il “Giudizio Universale” di Michelangelo è a rischio. Come riporta Il Messaggero, gli esperti stanno studiando la patina che ricopre l’affresco per definirne l’origine. Nel corso degli anni, il monitoraggio della pellicola pittorica è stato costante. Tra le mura del Vaticano è risuonato l’allarme e lo Stato Pontificio è corso ai ripari per contrastare i meccanismi di produzione della patina. Grazie a una serie di analisi scientifiche approfondite, gli esperti hanno individuato la molecola che sta alla base della sostanza che ricopre l’opera: si tratta di lattato di calcio, un sale stratificato che si è poggiato sulla superficie più esterna della pittura. Il lattato di calcio è solubile all’acqua, una caratteristica che rende facile la rimozione e permette ai restauratori di interagire minimamente con i pigmenti sottostanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A trent’anni dal grande restauro è iniziato un nuovo intervento di pulitura del Giudizio Universale della Cappella Sistina, per rimuovere una patina bianca che avanza ...Una patina bianca, quasi impercettibile allo sguardo dei milioni di visitatori che ogni anno affollano la Cappella Sistina, è il punto di partenza del nuovo intervento di manutenzione straordinaria su ... farodiroma.it

Il Giudizio Universale di Beato Angelico in un inedito confronto a TorinoIl dialogo a distanza tra due artisti come Beato Angelico e Bartholomeus Spranger è al centro di una mostra ai Musei Reali di Torino, che analizza l’evoluzione del tema del Giudizio Universale tra ... arte.sky.it

Le frecce di San Sebastiano che affrescai nel Giudizio Universale Le frecce di San Sebastiano che affrescai nel Giudizio Universale . . . . . #michelangelobuonarrotitetornato #michelangelo #giudiziouniversale #cappellasistina #vaticanmuseum - facebook.com facebook

Cappella Sistina, al via la pulitura per la manutenzione straordinaria del Giudizio Universale, dopo 30 anni dall'ultimo restauro x.com