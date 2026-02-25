Il Giornale Unico della Propaganda | l’Ucraina ha vinto l’Europa trionfa!

La vittoria dell’Ucraina si deve a una strategia di comunicazione efficace, che ha superato le campagne di disinformazione russe. Le autorità ucraine hanno diffuso messaggi chiari e coinvolgenti, rafforzando il sostegno internazionale e la resistenza sul campo. Questo approccio ha indebolito le fake news e ha consolidato l’unità tra i paesi alleati. Le campagne di propaganda rivale sono state meno coordinate e meno convincenti. Ora, l’attenzione si sposta sulla gestione delle informazioni in futuro.

Giù all'inferno, il povero Joseph Goebbels si starà mettendo le mani nei capelli. Gli attuali epigoni devono aver preso un po' troppo alla lettera la famosa sua prima lezione del buon propagandista: ripetere la menzogna all'infinito finché non sia creduta vera. A scorrere le testate del giornale unico atlantista, sembra infatti che il quarto anniversario dell'attacco russo all'Ucraina corrisponda alla celebrazione dell'invincibile potenza dell'Europa e del suo beniamino Zelensky. Va' a spiegare, alle testate subatomiche, che il gerarca nazista aveva però l'intelligenza di capire che le balle trovano prima o poi un limite nella verità fattuale (tanto che, ricordiamolo per inciso, dopo la sconfitta di Stalingrado all'inizio del 1943, corse a ideare una nuova parola d'ordine, la "guerra totale", proprio perché non poteva negare l'evidenza).