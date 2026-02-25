Il Giornale ci va giù pesante | Inter fuori con il Bodo siamo poco distanti dalla vergogna

Per l’Inter e per i suoi tifosi è stata una notte amara. A San Siro, in un clima incandescente e con la spinta di oltre 70mila spettatori, i nerazzurri non sono riusciti ad accendersi. Il BodøGlimt ha vinto ancora, dopo aver dominato all’andata sul sintetico, e ha conquistato con merito l’accesso agli ottavi di Champions League. Il Giornale non usa mezzi termini: “Vergogna forse è ingiusto, perché lo sport prevede anche la sconfitta, però siamo lì, poco distanti”. Parole pesanti, che sottolineano come l’eliminazione non possa essere liquidata come un semplice episodio. Se parlare di vergogna può apparire eccessivo – lo sport contempla la sconfitta – il quotidiano evidenzia come l’Inter sia “poco distante” da quella definizione, considerando il divario tecnico, economico e strutturale tra i due club. Un’eliminazione che pesa anche sui conti. Il punto non è solo sportivo. L’Inter, finalista due volte negli ultimi tre anni e virtuale campione d’Italia, esce ai playoff contro una squadra con un monte ingaggi dieci volte inferiore e proveniente da una città di appena 50mila abitanti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

