Il Giardino di Anna | PROMs e PREMs drivers per una guida sostenibile

Anna ci guarda dal letto con i suoi “occhini” ed Il pigiama rosa a pois: ”Dottoressa i miei esami vanno bene, ma il mio giardino? Avrò la forza di prendermene cura?”. Se guardiamo i KPI (Key Performance Indicators) Anna è un successo: la diagnosi la terapia i percorsi ed i tempi di cura. Ma senza il suo “giardino” il nostro investimento non produce un Health ROI positivo. Nel mercato” della salute, per misurare il valore generato (Value-Based Healthcare), possiamo utilizzare due strumenti che possono andare ad integrarsi per generare quel Health ROI positivo, ergo? PROMs -PREMs PROMs (Patient-Reported Outcome Measures):rappresentano le misure dell’esito clinico espresse dal paziente, ne valutano la percezione sullo stato di salute, sui sintomi e sulla qualità della vita correlata alla salute. PREMs (Patient-Reported Experience Measures): rappresentano le misure dell’esperienza riportate dal paziente, ne riguardano la percezione della qualità dell’assistenza ricevuta; l’ accessibilità della struttura, la comunicazione degli operatori sanitari, i tempi di attesa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

