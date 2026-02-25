Il Giappone schiererà dei missili terra-aria vicino a Taiwan entro il 2031

Tokyo aveva già manifestato le sue intenzioni nel 2022, senza però fornire un calendario preciso. “Il progetto prevede l’installazione di missili terra-aria a medio raggio sull’isola di Yonaguni entro il marzo 2031”, ha dichiarato il ministro della difesa giapponese Shinjiro Koizumi durante una conferenza stampa. L’isola, che si trova a 110 chilometri da Taiwan e a circa duemila da Tokyo, ospita già una base militare giapponese. Le relazioni tra Giappone e Cina si erano deteriorate a novembre, quando la premier giapponese Sanae Takaichi aveva ipotizzato un intervento militare di Tokyo in risposta a un eventuale attacco cinese contro Taiwan. Pechino aveva reagito limitando le esportazioni verso il Giappone di alcuni prodotti strategici e invitando i propri cittadini a evitare i viaggi nell’arcipelago. Il 20 febbraio Takaichi aveva invece accusato la Cina di voler “modificare con la forza lo status quo” nella regione dell’oceano Pacifico occidentale. 🔗 Leggi su Internazionale.it

