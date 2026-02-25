Il giallo della 31enne precipitata Appesa alla grondaia fuggiva? | L’alloggio era occupato da mesi

Marianna Vazzana è caduta dalla finestra mentre cercava di scappare da un alloggio occupato illegalmente da mesi. La donna si era aggrappata alla grondaia nel tentativo di sfuggire a una situazione di occupazione abusiva, nonostante fosse stato già eseguito un provvedimento di sfratto. L’abitazione, che era stata sgomberata, era tornata sotto il controllo dell’inquilino senza autorizzazione. La vicenda resta sotto i riflettori per i tentativi di resistenza dell’occupante.

e Marianna Vazzana "Quell’alloggio era occupato abusivamente da mesi. L’inquilino era stato mandato via da Aler ma era rientrato dopo pochi giorni". A raccontarlo sono alcuni residenti di via Depretis 69, palazzina del quartiere Sant’Ambrogio II in zona Barona. Una finestra dell’appartamento in questione, al quarto piano, ieri notte all’1 è stata scavalcata da una donna di 31 anni che, stando a una prima ricostruzione, dal davanzale si è lanciata sulla grondaia della facciata aggrappandosi. Poi avrebbe cercato di scendere verso la strada ma è scivolata, atterrando sull’asfalto. Il volo di oltre 10 metri non le ha lasciato scampo: è morta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

