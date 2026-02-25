Il genio maligno | viaggio nel mondo di Cartesio

Dopo i primi due eventi dedicati, rispettivamente a Luigi Pirandello (e al suo romanzo Il fu Mattia Pascal) e al film di Peter Weir The Truman Show, il prof. Gianfranco Cordì, filosofo della scienza, condurrà tutti i presenti alla scoperta dello straordinario mondo di Renato Cartesio. "Io supporrò, dunque, che vi sia, non già un vero Dio, che è fonte sovrana di Verità, ma un certo cattivo genio, non meno astuto e ingannatore che possente, che abbia impiegato tutta la sua industria ad ingannarmi. Io penserò che il cielo, l'aria, la terra, i colori, le figure, i suoni e tutte le cose esterne che vediamo, non siano che illusioni e inganni, di cui egli si serve per sorprendere la mia credulità. Considererò me stesso come privo affatto di mani, di occhi, di carne, di sangue, come non avente alcun senso, pur credendo falsamente di aver tutte queste cose. Io resterò ostinatamente attaccato a questo pensiero; se, con questo mezzo, non è in mio potere di pervenire alla conoscenza di verità alcuna, almeno è in mio potere di sospendere il mio giudizio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

“Addio, grande”. Simbolo dell’Italia nel mondo, genio della cucinaL’Italia piange uno dei suoi protagonisti più celebri nel mondo della ristorazione, un chef che ha saputo interpretare e innovare la cucina italiana, contribuendo a diffonderla a livello internazionale.

Un'offerta imperdibile per il viaggio immersivo nel mondo di MonetWAY, un’impresa culturale creata nel 2019, propone un viaggio immersivo nel mondo di Monet per coinvolgere il pubblico con esperienze innovative.