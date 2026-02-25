Il gallo non smette di cantare arriva la polizia I residenti | La notte è come averlo sul comodino

Bologna, 25 febbraio 2026 – In via Aglebert, tra via Andrea Costa e via Sabotino, c’è un gallo che canta senza sosta. «Giorno e notte», dicono i residenti. Con il risultato che i residenti di quella parte del quartiere non riescono a chiudere occhio. Il caso del gallo insonne è volato di casa in casa ed è finito sul tavolo della polizia locale, che ha preso in carico la segnalazione. Le segnalazioni. Se il caso del gallo inquieto, da una parte, non può non suscitare almeno un sorriso, c’è però chi commenta che "purtroppo non c’è da ridere. Il galletto canta veramente ininterrottamente anche durante la notte, con grave disturbo, e conseguente notte insonne, anche perché rimbomba ed è come averlo sul comodino. Sono stati allertati i vigili”. E precisano che naturalmente l’animale non ha nessuna colpa, ma a quanto pare dà veramente fastidio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

