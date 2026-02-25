Il Galatasaray non fa prigionieri | Calhanoglu sarà nostro Juve ecco come ti battiamo

Abdullah Kavukcu scruta l’orizzonte dalla cima della Torre di Galata. Nel Trecento i genovesi la costruirono per garantirsi una vista strategica su Istanbul. Oggi è diventata il simbolo di un Galatasaray che, abituato a guardare tutti dall’alto in Turchia, ha deciso di sognare in grande concentrandosi sull’Europa. Kavukcu, uomo d’affari e vicepresidente del club, da un paio di anni viene paparazzato a Milano ogni volta che il Galatasaray mette nel mirino un calciatore della Serie A. Da Osimhen e Calhanoglu fino a Lang e Frattesi, quando c’è da trattare e stringere mani il Gala si affida a lui. “Il 5-2 contro la Juventus non è frutto del caso. Vogliamo alzare l’asticella, siamo solo all’inizio del nostro progetto”, dice Kavukcu. Entro cinque anni il Galatasaray vuole essere considerato un top club, capace di giocarsela alla pari anche con Real Madrid e Psg. Il Galatasaray arriva a Torino con tre gol di vantaggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Okan Buruk: "Calhanoglu, ti aspetto al Galatasaray. Inter, ricordo il 5 maggio e Ronaldo che..."Okan Buruk, ex centrocampista turco e attuale tecnico del Galatasaray, ha annunciato pubblicamente di voler incontrare Hakan Calhanoglu al suo ritorno in Turchia, ricordando anche il 5 maggio e Ronaldo.

Leggi anche: Il Galatasaray vuole Calhanoglu. Inter chiara: “Ecco quanto ci dovete offrire”

Temi più discussi: La Juve non può sbagliare: spareggio ad altissima tensione contro il Galatasaray; La Juventus crolla a Istanbul: il Galatasaray ne fa 5, per la qualificazione agli ottavi di Champions serve…; Galatasaray-Juventus, probabili: rientra Thuram, McKennie falso 9; Galatasaray-Juve, le pagelle: Koop ne fa due, 7; Cabal rovina tutto, 3.

Yildiz e Bremer scaldano i motori per il Galatasaray: Spalletti non fa calcoli per RomaIl tecnico toscano recupera due pedine chiave e tenterà la rimonta contro il Galatasaray senza fare calcoli per la gara di Roma ... it.blastingnews.com

Juventus-Galatasaray, quote e pronostico: segno 1 possibile ma...Un rullo compressore, in casa, il Galatasaray e otto giorni fa è toccato alla Juventus farne le spese. Un sedicesimo di finale iniziato malissimo per i bianconeri che sono tornati da Istanbul con un p ... corrieredellosport.it

La Juventus fischiata dai propri tifosi per non aver onorato la maglia. Adesso la possibilità di rimediare contro il Galatasaray #Juventus #UCL #Stadium - facebook.com facebook