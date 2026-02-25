Il Foggia perde di nuovo Petermann infortunio al ginocchio | si teme un lungo stop

Brutte notizie per mister Pazienza, che rischia di perdere il regista, da poco nominato capitano. Gli esami strumentali accerteranno l'entità dell'infortunio Come se non bastassero già i tanti problemi in essere. Al Foggia tocca fare i conti anche con un nuovo problema fisico per Davide Petermann. Il regista rossonero ha rimediato un infortunio a un ginocchio nell'allenamento di ieri mattina. Gli esami strumentali ai quali sarà sottoposto nelle prossime ore sveleranno l'entità, ma per lui si teme un lungo stop, che potrebbe determinare anche la fine anticipata della stagione. FoggiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Di Lorenzo, brutto infortunio al ginocchio: esce in lacrime in barella. Si teme un lungo stopDurante la partita, l’esterno della Roma, Lorenzo, si è infortunato gravemente al ginocchio.

Infortunio Di Lorenzo, si teme un lungo stopIl capitano del Napoli, Di Lorenzo, si è fermato durante la partita contro la Fiorentina al Maradona.

CORTE CONTI Corte dei Conti, Adriatica Servizi perde contro il Comune di Foggia sulle spese di notificaIl procedimento nasce dal contenzioso sulla gestione della concessione per la riscossione delle entrate comunali ... statoquotidiano.it

Serie C, il Foggia cade allo Zaccheria: il Picerno vince 2-1. Debutto amaro per CangelosiCon questo risultato il Foggia resta penultimo in classifica a quota 22 punti insieme al Siracusa, mentre il Picerno sale a 26 punti, restando comunque nelle zone basse della graduatoria. Nella ... giornaledipuglia.com

Telesveva. . +++SERIE B, BARI NON PERDE MA LA SALVEZZA SI COMPLICA ANCORA - SERIE C, CRISI FOGGIA: AFFONDA IN RIMONTA A CROTONE - SERIE D, VITTORIE PESANTI PER FIDELIS E BARLETTA - COPPA ITALIA DILETTANTI, MERCOLED - facebook.com facebook