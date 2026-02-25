Il film su Lance Armstrong con Austin Butler sarà prodotto da Apple

Il progetto biografico sul controverso campione di ciclismo è stato al centro di un duro scontro tra studios nel tentativo di ottenerne i diritti. La storia di Lance Armstrong diventerà un film e a conquistare i diritti del progetto è stata Apple. Il progetto è stato al centro di un'agguerrita lotta tra i vari studios e il protagonista sarà Austin Butler, che ha ottenuto numerosi riconoscimenti grazie alla sua interpretazione di Elvis Presley nel lungometraggio diretto da Baz Luhrmann. Chi realizzerà il film sul ciclista Alla regia del film su Lance Armstrong ci sarà Edward Berger, mentre Zach Baylin sarà impegnato nella stesura della sceneggiatura dopo aver già lavorato nel mondo dello sport con Una famiglia vincente - King Richard, in cui si raccontava . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

