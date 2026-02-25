Il Festival di Sanremo perde ascolti all' esordio Conti sdrammatizza | Pensavo peggio

All’appello di Sanremo gli italiani non hanno risposto in massa come l’anno scorso, quando il festival raggiunse ascolti record. La prima serata condotta da Carlo Conti e Laura Pausini, con il "co-co" Can Yaman, ha raccolto in media, in termini di total audience, 9 milioni 600mila telespettatori pari al 58% di share, rispetto ai 12 milioni 630mila con il 65.3% dell’esordio del 2025. Il confronto con il 2025 e il calo di ascolti Il calo è evidente: tre milioni di spettatori in meno, con una flessione del 24% in termini di total audience. Numeri alla mano, la Rai fa notare che in percentuale si tratta del quarto miglior risultato dal 1997, quando la media del festival condotto da Mike Bongiorno fu del 58.74%. Meglio, da allora, hanno fatto solo le ultime tre edizioni, con il 65. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Sanremo 2026, al via ascolti in calo del 7%. Conti: "Pensavo peggio, se prosegue è colpa mia"

Conti: Gli ascolti? Pensavo peggio

