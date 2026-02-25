Il Festival di San Resistenza | la sagra di tutte le note stonate della Storia

Roma, 25 feb – Ci voleva la finora sconosciuta signora Gianna Cataldi Pratesi per dare un senso a tutto. Anzi, per compiere il miracolo. L’ospite d’onore del Festival di Sanremo, forte dei suoi centocinque anni, viene da Chiavari a festeggiare gli ottanta anni della Repubblica italiana. In una kermesse canora? In una kermesse canora. Tanto è risaputo che i brani musicali presentati all’Ariston sono solo un intermezzo tra una predica e l’altra. Nata, manco a dirlo “genitori antifascisti”, giusto per sottolineare il pedigree della senile artista il cui cavallo di battaglia è La vie en rose. Inoltre suona il piano, ma è anche pittrice. Insomma, Carlo Conti e la RAI riscoprono la memoria storica dell’anziana signora che, solo qualche anno fa, in tempo di Covid è stata soppressa, senza colpo ferire, dopo averli abbandonati, previa catalogazione dei vecchi quale “pericolosi”, “contagiosi”, portatori di “patologie pregresse”. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

