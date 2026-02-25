Il doppio staff di Roberto Fico Dal taglio dei parlamentari alla Camera con vista

Roberto Fico ha ampliato il suo staff, rendendolo più numeroso rispetto al passato. La causa di questa scelta risiede nella volontà di gestire meglio le attività e le responsabilità legate alla sua posizione di presidente della Campania. Con più collaboratori, Fico può seguire più da vicino le questioni politiche e amministrative della regione. La decisione ha suscitato discussioni tra i suoi sostenitori e i critici, interessati a capire se questa strategia porterà risultati concreti.

Il governatore Cinque stelle della Campania, e già presidente a Montecitorio, avrebbe mantenuto i suoi uffici e collaboratori a Roma. Storia di un ex anticasta stregato dal Palazzo Uno vale uno finché qualcuno non costa il doppio. E così Roberto Fico – già terza carica dello stato e presidente, oggi, della Campania – avrebbe uno staff al quadrato. Una squadra a Napoli, nella torre del Consiglio, e un'altra qui a Roma: a Montecitorio. Qui dove l'asso dei Cinque stelle – ci dicono – ha conservato pure gli uffici. Ossia le stanze cui certo ha diritto. I locali che nessuno può contestargli – non politicamente – e che tuttavia gli si contesta eticamente.

Roberto Fico, martedì 9 dicembre la proclamazione alla carica di Presidente della Regione CampaniaMartedì 9 dicembre, presso la Corte di Appello di Napoli, si terrà la cerimonia di proclamazione di Roberto Fico come nuovo Presidente della Regione Campania.

