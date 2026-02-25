Il discorso sullo Stato dell' unione di Trump è stato un trionfo di bugie

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! Il discorso sullo Stato dell'unione è stato un trionfo di bugie, aggressività e disprezzo per le regole costituzionali. L'impressione è che la società americana si stia attrezzando per una risposta lenta e graduale, centrata sulle scadenze istituzionali, a cominciare dalle elezioni di midterm. Anche la copertura delle carte. Ancora sul quarto anno di guerra e ciò che Putin non vuole sapere o non vuole ammettere. Un po' di referendum al giorno, oggi c'è un Gratteri con argomenti flosci contro Nordio. risposta lenta, graduale, istituzionale, come si diceva prima, anche per la folle politica novax dell'amministrazione Trump; 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

