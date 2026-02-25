Il diritto ai sentimenti | Figlio di Famiglia alle Muse

Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero Il dibattito su cosa definisca realmente una famiglia non è mai stato così attuale e acceso come nel panorama socio-culturale contemporaneo. Si tratta di un legame sancito esclusivamente da un timbro dell’ufficio anagrafe o di un intreccio indissolubile di sentimenti e cura reciproca? Su questo interrogativo, tanto profondo quanto divisivo, si innesca la nuova produzione in scena al Teatro delle Muse di Roma. Dal 5 al 22 marzo 2026, il palcoscenico di via Forlì ospita Figlio di Famiglia, un’opera che sceglie la via della commedia e della satira per esplorare le pieghe dei diritti civili e la realtà delle nuove forme di convivenza. Lo spettacolo, scritto e diretto da Geppi Di Stasio, si inserisce in un solco narrativo che mira a scardinare i pregiudizi attraverso la forza della risata. Il Teatro delle Muse, storicamente legato a una tradizione che coniuga intrattenimento e riflessione sociale, diventa così il luogo ideale per una messinscena che non teme di affrontare tabù ancora oggi radicati nella società italiana. 🔗 Leggi su Ezrome.it

L'intelligenza artificiale vista da Alessandro Cattelan: alle 'Muse' il nuovo spettacolo "Benvenuto nell'AI"Alessandro Cattelan ha portato in scena il suo nuovo spettacolo

"Raffaello - Il figlio del vento" al Teatro delle MuseRaffaello - Il figlio del vento è uno spettacolo al Teatro delle Muse, in scena giovedì 29 gennaio alle 20.

Argomenti discussi: San Valentino: quanto contano i sentimenti al di là dei social?; Figlio di Famiglia, lo spettacolo che smaschera i pregiudizi; L'impatto psicosociale dell'intelligenza artificiale. Le sfide dell'uomo moderno tra AI Generale e nuovi sentimenti religiosi; Educazione sessuale e affettiva a scuola, potrebbe diventare una disciplina: si lavora in VII Commissione.

#Accadeoggi Il figlio ultra maggiorenne ha ancora diritto al mantenimento quando… #maggiorenne #mantenimento #diritto #genitori #avvocatomatrimonialista - facebook.com facebook