il dilemma di friedrich merz con la cina

Il cancelliere tedesco incontra Xi Jinping mentre prova a risolvere un problema di dipendenza economica diventato disastroso per la Germania Il cancelliere tedesco Friedrich Merz è partito mercoledì per la sua prima visita di stato in Cina, in cui ha incontrato il presidente Xi Jinping. Merz è l’ultimo di tanti leader occidentali che negli scorsi mesi sono stati in Cina: prima di lui l’hanno fatto il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Keir Starmer, quello canadese Mark Carney e quello spagnolo Pedro Sánchez, tra gli altri, a dimostrazione del ruolo sempre più centrale che la Cina sta assumendo. La visita di Merz però ha un’importanza particolare, perché negli ultimi decenni l’economia della Germania ha sviluppato una dipendenza eccezionale nei confronti della Cina, che è stata paragonata a quella che aveva verso il gas russo prima della guerra in Ucraina. Per la Germania allontanarsi dalla Cina sarà difficile e doloroso, sempre che sia possibile. 🔗 Leggi su Ilpost.it

