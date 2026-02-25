Il designer che reinventa il Capodanno cinese

Bon Wei ha rivoluzionato il modo di celebrare il Capodanno cinese, portando in scena un evento che unisce cucina raffinata e arte moderna. La sua scelta di coinvolgere artisti internazionali e proporre installazioni innovative ha attirato un pubblico vario e incuriosito. La serata si trasforma così in un vero e proprio ponte tra le culture, dando vita a un’esperienza multisensoriale. La sua iniziativa continua a catturare l’attenzione di molti appassionati e curiosi.

Da quattro anni il Capodanno Cinese di Bon Wei è molto più di una ricorrenza di una comunità ma un progetto culturale che intreccia alta cucina, arte contemporanea e dialogo tra Oriente e Occidente. Al centro di questo sodalizio c'è l'incontro tra Zhang Le, patron del celebre ristorante e custode della visione gastronomica di famiglia, con lo street artist milanese Teo KayKay, pioniere nella customizzazione d'autore delle più prestigiose maison di champagne. L'edizione 2026, dedicata all'Anno del Cavallo di Fuoco (Hu? M?), segna in questi giorni di festa la quarta collaborazione consecutiva tra i due personaggi.