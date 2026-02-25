Il derby dei sogni di Hauge | il delitto perfetto dell' ex Milan che fa piangere gli interisti

San Siro gli ha stravolto la vita e ne ha indirizzato il cammino. Oggi come sei anni fa, quando il biondino di Bodo stregò il Meazza e poi planò sul Duomo. I piani alti rossoneri l’avevano già notato settimane prima, ma quel gol nel preliminare convinse Maldini ad arpionarne il talento con un blitz. “Ciao, sono Paolo, vieni da noi?”. E Hauge firmò. Oggi è tornato a San Siro e ha segnato di nuovo, stavolta all’Inter, in un piccolo derby personale contro la vecchia rivale. I gol in Champions sono sei. Uno in meno di Haaland. Gli stessi di Osimhen e Martinelli. Due al Tottenham, altrettanti ai nerazzurri, uno al Borussia Dortmund e un altro al Manchester City. Jens Petter Hauge è uno dei figli di Bodo. Uno che nel tempo libero, sopra il Circolo polare artico, va a pesca di trote e si rilassa. Dopo aver lasciato la casa madre ha girovagato un po’ per l’Europa e poi è tornato a segnare con la squadra della vita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Milan, Nilsen ricorda il gol nel derby: le parole dell’altro norvegese che fece piangere l’InterSteinar Nilsen ha rivissuto il suo gol nel derby di Milano, causato da un’azione decisiva di gioco.

Letizia: “Il Milan può salutare i sogni scudetto. Il derby serve per salvare l’orgoglio”Francesco Letizia, giornalista di Sportitalia, ha dichiarato che il Milan può dire addio ai sogni di scudetto dopo la sconfitta contro il Parma.

