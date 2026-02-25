Il delfino di Venezia sta benone | Uniche minacce dagli esseri umani

Questo in estrema sintesi il risultato dello studio pubblicato oggi da un team di ricercatori dell'Università di Padova insieme all'associazione friulana Dolphin Biology and Conservation, il Museo di storia naturale Giancarlo Ligabue di Venezia e l'Istituto di ricerca Tethys di Milano sulla rivista scientifica Frontiers in Ethology, a seguito del monitoraggio del mammifero da giugno a dicembre 2025. Studio le cui conclusioni appaiono confermate dai monitoraggi ancora in corso, anzi implementati da gennaio 2026. Lo studio spiega come l'avvistamento di delfini (tursiopi) nella laguna veneta sia diventato raro dagli anni ‘70 in poi, ma la stessa area è sempre stata frequentata da questi animali. “Mimmo” è stato avvistato nella laguna sud a giugno, ma da ottobre è stabilmente nel bacino di San Marco. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

